No solo trató a Vidal de alcohólico: Las otras duras frases que lanzó Chiellini en su libro

“A veces, salió y bebió más de lo que debería, lo saben todos, se puede decir que el alcohol era un poco su punto débil”, esas fueron las duras palabras que Giorgio Chiellini le dedicó a Arturo Vidal en su libro.

Pero además de lo anterior, el italiano también tuvo fuertes dichos para su compatriota Mario Balotelli y para el brasileño Felipe Melo, quienes no tardaron en contestarle.

“Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”, lanzó Chellini.

Tras ello, el ariete le contestó: “Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir cosas a la cara. Desde 2013 has tenido muchas oportunidades de hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás un día sobre tus compañeros hoy, extraño capitán… Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado al respeto a la camiseta de la selección”.

Sobre Melo, indicó: “Todavía peor era Felipe Melo, lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y que siempre van a la contraria. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva, era una manzana podrida”.

La respuesta del carioca no tardaría en llegar: “Sería interesante conocer los episodios a los que se refiere en su libro, pero igual no tengo problema en responder a ‘este defensor’. Cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie. ¿Dice que yo soy lo peor de lo peor y que siempre se arriesgó a pelear por mi culpa? Ese hombre se meaba encima. Es de miserables hablar mal de otros en un libro. Quizás todavía está molesto conmigo porque lo eliminamos de la Champions cuando llegué al Galatasaray“.