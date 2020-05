Duvier Riascos fue despedido por no presentarse a entrenamientos virtuales

El delantero colombiano Duvier Riascos sumó un nuevo polémico episodio a su carrera luego que su equipo, Always Ready de Bolivia decidiera rescindir el vínculo con “La Culebra”.

Según declaraciones entregadas por el presidente de la institución, Fernando Costa a Agencia Efe, “El jugador en cuestión no ha cumplido en lo más mínimo el contrato y se ha decidido rescindirlo por el causal de incumplimiento severo de contrato”.

El ex delantero de Universidad Católica no se sumó a ningún entrenamiento presencial con el plantel, aunque hace algunos días, Riascos ya habia manifestado no sentirse cómodo en el club boliviano.

“La cuarentena mía ha sido estar en el hotel en estos dos últimos meses. Acá en el país solamente se puede salir una vez a la semana: de ocho de la mañana a 12 del mediodía. Me Mantengo encerrado y no puedo salir a dar una vuelta porque hay policías en la calle. Si se incumplen las leyes puedes ir preso”, manifestó el atacante a RCN radio.

De esta manera se cierra una nueva experiencia futbolística del cafetalero, que se suma a su salida de Universidad Católica la temporada pasada, donde también protagonizó una polémica al llegar atrasado a un entrenamiento.