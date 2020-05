Patricio Rubio: Me siento súper conforme con lo que hice en la U, no le debo nada a nadie

Patricio Rubio volvió esta temporada a ponerse la camiseta de Everton de Viña del Mar, donde fue goleador en dos temporadas.

En diálogo con EnCancha, el atacante aseguró que están tranquilos tras la noticia que un compañero del plantel dio positivo por Covid-19. “Muy tranquilos, es algo que podía pasar, nadie estaba exento de algún contagio. Se tomaron las medidas correspondientes y el compañero que dio positivo está en cuarentena como corresponde, haciendo el proceso. Lo tomamos con tranquilidad, hay que seguir con todas las medidas de seguridad y no relajarse”.

Sobre su paso por Universidad de Chile, el goleador aseguró sentirse muy conforme. “Con la U no tengo ninguna deuda. Salimos campeones, siempre fui goleador, me siento súper conforme con lo que hice y si a alguien no le gusta, es problema de ellos. Yo no le debo nada a nadie”.

