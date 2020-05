Futbolista turco asesinó a su hijo de cinco años contagiado con coronavirus: “Nunca le quise”

Una crudísima confesión realizó el futbolista turco Cevher Toktas, quien milita en el Bursa Yildirim Spor, quien al entregarse a la policía reveló que mató a su hijo de cinco años después que se contagiara por coronavirus.

Según detallan medios de aquel país, el menor ingresó al centro hospitalario con problemas respiratorios debido a la enfermedad y, su padre al ingresar a verlo, lo terminó asfixiando con una almohada. Después de aquello, avisó a los médicos.

“No le quería. Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo”, lanzó Toktas.

Finalmente, terminó diciendo que “nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue porque no lo quería. No tengo ningún problema mental”.

Ahora el sujeto será juzgado por homicidio y se enfrenta a cadena perpetua.