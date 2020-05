Paredes se lanzó contra Blanco y Negro: Es difícil cuando gente que lleva seis meses se apodera del club

Esteban Paredes se refirió a la reunión que mantuvo en la Dirección del Trabajo junto a la dirigencia alba por el conflicto salarial entre el primer equipo.

El atacante aseguró que están haciendo bastante sacrificios por llegar a un acuerdo. “Nosotros no estamos dispuestos a cobrar los premios de la Libertadores, eso es ayudar al club. Ceder un porcentaje muy alto. Estamos cediendo bastante, le damos mucho plazo a la dirigencia para que cumpla el objetivo. Estamos dispuestos a dar uno, dos o hasta tres años”.

De paso, criticó el manejo que ha tenido la directiva en esta situación. “Acá nos dejaron muy mal parados. Siempre quisimos ayudar al club. Duele cuando tiran ídolos de Colo-Colo a pelear con otros ídolos. Ese es un show para la gente. En vez de unirnos, nos hacen pelear. Eso no debería ser así”.

El capitán de los albos fue más allá y se lanzó con todo contra algunos dirigentes. “Es difícil cuando hay gente que lleva seis meses y se apodera del club. Son misiones que cada uno cumple. Yo voy a seguir dando todo directamente con el club”.

Sobre las cifras que están negociando, aseguró que la lucha no es solo por el plantel, sino que por el resto de los trabajadores del club. “Hay un porcentaje que no es mínimo, que se está evaluando con la negociación de hoy. Vamos a preguntar al plantel que es lo que piensa. Estamos luchando por 25 jugadores, además de 70 trabajadores del club a los que le impusieron que firmaran un acuerdo. Estamos tratando de negociar con Blanco y Negro, cediendo todos los premios que nos deben, además de partidos amistosos, cenas, años. Acá hay mucho que terminan contrato y estamos cediendo años. Eso es ceder y demasiado”.

El exAtlante lamentó el cómo se ha manejado la crisis y sobre todo la ausencia de Aníbal Mosa. “Me duele cuando por cámara mandan mensajes, pero siempre junto a él nos comunicamos por teléfono. Me extrañó mucho que no esté. Esperemos tener otra mediación para así llegar al fondo de esto. La verdad que cansa, quedamos mal para la gente. No debería ser así, Colo-Colo es una familia”.