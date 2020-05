Gobierno del Reino Unido autorizó el regreso de la actividad deportiva: La Premier volvería

Un importante anuncio hizo el gobierno del Reino Unido este lunes por la mañana, esto luego de que se confirmara que la actividad deportiva podrá volver en dichos países a partir del próximo 1 de junio, con lo que la Premier League volvería.

Según detallaron desde la prensa inglesa, la Premier se enmarca “en la segunda fase del plan de coronavirus del Primer Ministro, que no puede comenzar antes del 1 de junio, el documento confirma que permitirán que eventos culturales y deportivos tengan lugar a puertas cerradas para su transmisión, evitando el riesgo de contacto social a gran escala“, indicaron.

“Sin embargo, solo será posible volver a la acción si se logra un progreso suficiente para limitar la propagación del virus de vez en cuando, pero el documento titulado ‘Nuestro plan para reconstruir: la estrategia de recuperación Covid-19 del gobierno del Reino Unido’ dice que “las organizaciones deberían planificar en consecuencia “, agregaron desde Mirror en base a lo informado por el Primer Ministro inglés, Boris Johnson.

De esta forma, la Premier League podría volver entre el 8 o 12 de junio y a puertas cerradas como obligación.

