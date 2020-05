Enrique Osses y la crisis del Covid-19 en el fútbol: “Hay árbitros con problemas económicos”

Enrique Osses, presidente de la comisión de árbitros del fútbol chileno analizó la realidad de la competencia local en medio de la pandemia.

En diálogo con La Tercera, Osses aseguró que irán evaluando la calendarización de competencias, mirando atentamente a cómo va evolucionando en Europa. “Nosotros tenemos la suerte de que iremos dos o tres semanas después del inicio en Europa y vamos a poder ir evaluando como se comporta el fútbol para adoptar medidas diferentes o similares. Los protocolos que se están estableciendo son los mismos de los planteles”.

Sobre la realidad económica con la que ha tenido que lidiar el equipo arbitral del país, aseguró que están atentos a la vuelta del fútbol para poder recibir ingresos. “Como muchos, dependemos del retorno para tener algún tipo de remuneración, pero se están buscando formas para ayudar a través del sindicato de árbitros, del círculo de árbitros. Hay árbitros con problemas económicos. En un grupo tan variado, hay situaciones más críticas que otras”.

De paso, aprovechó de asegurar que evaluarán medidas sanitarias ante un eventual retorno de la competencia, entre ellos, el uso del VAR. “Trabajar con menos personas, distribuir de otra forma los monitores, todas son medidas que contribuyen. Que siga el VAR, o no, no es una definición que me corresponda, es una definición del directorio, del Consejo de Presidentes. Junto con Mediapro y la comisión debemos garantizar las condiciones humanitarias para que funcione con el menor riesgo posible”.