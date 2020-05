Periodista uruguayo relató increíble anécdota de Alexis Sánchez en el Barcelona

Pablo Karslian, periodista uruguayo, relató una increíble anécdota de Alexis Sánchez mientras jugaba en el Barcelona, el cual la calificó como “una muestra de profesionalismo impresionante“.

En conversación con Los Tenores, el comunicador contó que el expreparador físico de los “Culé”, Paulo Rosso, realizó una conferencia a través de la aplicación Zoom, en donde contó lo sucedido con el “Niño Maravilla”. “Alexis Sánchez se quedaba después del entrenamiento del Barcelona todos los días. Cuando el entrenamiento terminaba, todos se iban, pero Alexis se quedaba media hora tirando tiros libres solo, contra el arco vacío”, relató.

“Hasta que un día, yo lo miraba rematar, remataba bien, mal, se perfeccionaba, trataba permanentemente de mantener su técnica viva. El domingo jugábamos ¿Quien tiraba los tiros libres? Messi. No tuvo la oportunidad de tirar un tiro libre en el Barcelona Alexis Sánchez”, prosiguió.

“Pero un día le dije ‘Alexis, la constancia que tienes de estar media hora, todos los días rematando al arco sabiendo que llega el domingo y no sabes si juegas, y si juegas, no tienes la posibilidad de patear un tiro libre. Y Alexis le dijo Mire profe, ¿Sabe una cosa? un día me voy a ir de acá y yo tengo que seguir tan preparado como si jugara todos los domingos“, sentenció.

Recordemos que el “Tocopillano” disputó 147 encuentros con la camiseta de los “Blaugrana” antes de partir al Arsenal de Inglaterra, y donde marcó 47 goles y 35 asistencias.