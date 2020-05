Mathías Corujo: “Dejaría la parte económica a un lado para poder jugar nuevamente en la U”

Mathías Corujo, se transformó en uno de esos jugadores que en su paso por Chile, se enamoró del club que defendió, en este caso, la Universidad de Chile. Así lo ha dejado claro en muchas ocasiones al referirse a su paso por los azules, pese a la forma en que salió.

En conversación con “De fútbol se habla así” de DirecTV Chile, el “chiche” uruguayo comentó que “mi paso por Universidad de Chile fue espectacular. No dudé en ir a Chile. Un equipo grande, en el que quedé sorprendido por todo lo que representa la “U”. Pudimos salir campeones, fueron años espectaculares”.

Campeón de tres títulos nacionales con los azules, el charrúa aseguró además que “si la Universidad de Chile me llama en diciembre le digo sin duda que sí. Pasé grandes momentos en la “U”. Me encantaría volver. La gente siempre mostró mucho cariño”, aseguró.

“Dejaría la parte económica a un lado para poder jugar nuevamente en la U. Me encantaría, aunque hoy lo veo difícil”, complementó Corujo.

Sobre su salida del CDA, el volante comentó que “mi relación con Beccacece se fue desgastando. No compartía muchas de las cosas que hacía. Yo se lo dije cara a cara. Sabía que mi futuro en la U dependía de su continuidad. Me dijeron que el cuerpo técnico me haría entrenar con la reserva y tuve que irme”, dijo.

Y al finalizar dejó loas para Martín Lasarte: “es un caballero y no merecía lo que pasó con la llegada de Beccacece. Lasarte dio mucho a la U. de Chile”, finalizó.