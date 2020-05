Arturo “Chico” Jáuregui y la selección chilena: “La verdadera generación dorada es la del 62”

La jornada de Arturo Jáuregui (63) comienza todos los días a las cinco de la mañana, hora en que recibe a los proveedores de su carnicería ubicada en plena feria Lo Valledor y en la cual trabaja hace más de 30 años.

Dice estar preocupado por la cantidad de personas que se aglomeran día a día en el recinto de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. “Yo debería estar contento porque nos ha ido súper bien, pero no me deja de afectar que la gente sea tan irresponsable y venga a comprar como si el mundo se estuviera acabando”.

Con la misma chispa que lo caracterizó como futbolista va contando cada una de las historias que marcaron su carrera, desde su viejo y querido Magallanes, hasta el inolvidable Colo Colo 86.

¿Es verdad que se está quedando en el local?

Sí, es que tengo un segundo piso que acondicioné con cama, baño y televisor. Entonces para no andar de allá para acá vivo aquí mientras pase esto del Covid -19, así de paso me cuido yo también.

¿Y cómo mata la tarde?

A la hora que usted me llamó estaba en plena siesta (ríe). Acá cerramos a las tres de la tarde y de ahí yo me recuesto hasta como las seis para ponerme a ver algo de información deportiva. Leo noticias por internet y la teleserie que no me la pierdo, una turca que se llama “Elif”. A las 8 ya estoy durmiendo. Me puse a recuperar lo que no dormí en mi juventud” (ríe).

¿Por qué? ¿Fue muy amigo de la noche?

“La verdad es que hubo una época en que no me porté muy bien, fui un poco desordenado, pero cuando me llaman de Colo Colo me di cuenta que era una gran oportunidad y no la podía desaprovechar, ya tenía 29 años y era ahí o nunca”.

A pesar de esa fama a usted lo lleva Arturo Salah.

“Venía de muy buenos años. Hice una excelente temporada en Unión Española y antes en Magallanes. Recuerda que con la “academia” ganamos la Liguilla del 83. Derrotamos 3 a 1 a Universidad Católica en la final de ese minitorneo que además jugaron la “U” y el Cobreloa que venía de dos finales de la Copa Libertadores, entonces traía un nivel muy regular y por eso Arturo me pidió”.

¿Imagino que Salah lo mantenía a raya?

“Al principio, los primeros meses, antes de las prácticas se acercaba y me pegaba una mirada a los ojos por si los tenía poco descansados. Además, y él pensaba que no me daba cuenta, me olía, así como que no quería la cosa, por si traía algún aroma no adecuado en mi aliento” (ríe).

Era medio regalón de Salah entonces, ¿no?

“Más de algún lunes llegué con sobrepeso y le decía que me había excedido en los postres (ríe) pero el jueves ya había bajado para poder ser de la partida el domingo. Todo lo que te cuento dentro del máximo respeto que tenía por él. Fuera de lo anterior, que hoy sólo es parte de lo anecdótico, ese año salí campeón de inmediato con el equipazo que teníamos y que levantó la estrella número 15 para Colo Colo”.

Para las nuevas generaciones, ¿cómo jugaba el Chico Jáuregui?

“Bueno, debo partir diciendo que me formé en el barrio, no hice cadetes, de la cancha de tierra pasé a Aviación luego de que me vieran en un Nacional Juvenil. Al principio era medio salvaje, jugaba de 9 y después con los años me fueron retrasando porque se empezó a privilegiar al centrodelantero más grandote. A mí siempre me gustó el gol, nunca dejé de buscarlo. Siempre fui un jugador rápido, que encaraba, hacía harta locura con la pelota también, no me gustaba pasar inadvertido”.

¿Qué opinión tiene de las nuevas camadas de jugadores que ha generado el fútbol chileno?

“¿Sabe qué pasa? Acá siempre hemos tenido buenos jugadores y buenas selecciones. Siempre estuvimos ahí, en la pelea, disputando, compitiendo. Créame que el fútbol en Chile no parte el 2015″.

Pero el 2015 Chile, por fin, ganó algo a nivel de selecciones.

“Y sí, es cierto, estos chicos nos dieron una alegría tremenda al ganar esas dos Copas América. Ver a Vidal, Alexis, Bravo, al Mago Valdivia, de quien me declaro fan, y a todo el resto de los muchachos emociona hasta decir basta, pero para mí la verdadera Generación Dorada es la del 62″.

¿Tanto así?

“Ser tercero en un mundial, con el calibre de los rivales que enfrentó Chile el 62, es tanto o más mérito que ganar un torneo continental”.