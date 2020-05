Luis Casanova: “Jugar con la camiseta de la “U” ha sido un orgullo”

Luis Casanova se encuentra en Rancagua realizando la cuarentena, donde entrena diariamente con el plantel de Universidad de Chile y día por medio con un preparador físico personal.

El central de los azules, que llegó como refuerzo este semestre, conversó con el sitio oficial de la “U”, sobre cómo han sido estos primeros meses en el club. “Mi adaptación al equipo y cuerpo técnico ha sido buena, me han recibido súper bien, hay muy buenas personas, eso me ha hecho todo un poco más fácil, estoy aprendido de mis compañeros de más experiencia y de lo que me pide el profe. Estoy muy feliz. Lo que destaco más es el compañerismo y profesionalismo de todos”.

Además, el defensor hizo una autoevaluación de los 126 minutos que ha jugado por Universidad de Chile. “Mi evaluación personal en los partidos siento que es buena, creo que hice partidos correctos, pero siendo perfeccionista siento que tengo mucho más para aportar en la “U”. Jugar con esta camiseta ha sido un orgullo por todo lo que tuve que trabajar para tener una oportunidad como esta“.

Finalmente, Casanova confesó cuáles son sus metas cuando vuelva el fútbol.”Mi objetivo al regreso es demostrar lo que vengo haciendo durante este tiempo, ganarme un puesto en el equipo y por sobre todo salir campeón y clasificar a una copa internacional“, sentenció.