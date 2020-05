“Chapa” Fuenzalida sobre la situación dirigencial del fútbol chileno: “Se ve una inestabilidad que preocupa”

Los futbolistas han seguido con los entrenamientos y se mantienen expectantes al posible regreso a las prácticas de manera presencial, es el caso del capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, quién comentó junto a “Los Tenores” estos meses durante la pandemia.

El “Chapa” se refirió a la esta posibilidad de volver en junio a los entrenamientos: “No hay ninguna información oficial pero si siendo optimista esperamos, si es que las cosas va evolucionando como ha sido en otros lados, estar volviendo con precaución obviamente, en junio a los entrenamientos, de una manera separada, en grupos chicos, con mucho espacio y de a poco ir volviendo a la actividad”.

Pese la fecha tentativa, el ex jugador de Boca Juniors es sincero al manifestar que el fútbol está lejos de volver: “Hoy día el fútbol, más allá de que nosotros queramos, no puede volver y además tiene un tiempo prolongado porque la esencia del fútbol es su gente, el fanatismo, los estadios llenos y hoy día pensar en eso es imposible. Ha sido un periodo de mucha reflexión de pensar en las cosas realmente valiosas en para donde irá el mundo ahora porque muchas cosas van a cambiar”.

Hasta el momento Universidad Católica no ha tenido que realizar ningún ajuste salarial al plantel, pero Fuenzalida también está muy pendiente de lo que sucede en otros clubes, como es el caso de su ex equipo, Colo Colo: “Es lamentable, porque los ingresos grandes que tienen los clubes, como la televisión, se han mantenido, entonces yo entiendo que las empresas, yo también tengo emprendimientos y se lo que se sufre por no recibir los ingresos o que te bajen al 20% en un mes te afecta, pero no ha sido así en el caso de los clubes, se han visto afectados pero no en tanta proporción, yo creo que muchos se han relacionado de mala manera y también mal relacionada en la conversación con los compañeros”.

Otras de las situaciones que comento Fuenzalida fue el momento que se vive en el directorio de la ANFP, ante una inminente salida de su presidente Sebastián Moreno: “Se ve una inestablididad en la parte dirigencial del fútbol chileno que llega a ser preocupante y que a mi como jugador me preocupa porque ellos son los que más estable deberían estar y los que deberían guiar el fútbol chileno y no estar metidos en disputas que generan más incertidumbre a todos los jugadores”.

Finalmente, el “Chapa” se refirió al “Vidal Challenge” que realizó durante el fin de semana, con un mensaje especial para el jugador del Barcelona: “Dentro de mi entrenamiento el domingo pasado tenía planificado un descanso pero me tope con este desafío de Vidal, entonces me motivó y no me pude aguantar, y mientras corría me puse a pensar en las distintas veces que él me había generado muchas cosas y la primera fue la del 2007. Me di cuenta en ese sudamericano y después en el mundial de la personalidad que tiene, de agarrar la pelota y pedir el penal y lo patea con una personalidad y la frase célebre del final ‘ahí quedaron los brasileros’, uno dice que es un jugador distinto”.

“Yo estaba retirado del fútbol, mochileando y yo lo miraba y decía ‘este es un crack’ de 19 años y se notaba. También el 2015, un día antes de la final estaba corriendo como loco en el gimnasio en vez de descansar y ahí uno dice que tipo distinto y que te genera esas cosas y a mi hasta ahora me sigue generando cosas”, agregó el capitán cruzado.