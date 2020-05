La batalla de Pelusso: A una década de la polémica clasificación de la U en Copa Libertadores

Hace exactamente diez años se vivió uno de los momentos más polémicos vividos en el fútbol y tuvo de protagonista a un equipo nacional. Se disputaban los octavos de final en su duelo de vuelta de la Copa Libertadores de aquel año en el Estadio Monumental, sí, el estadio de Colo Colo, Universidad de Chile ante Alianza Lima de Perú. Los azules habían ganado por la cuenta mínima en la ida en la capital peruana.

En el papel tendría que ser un partido tranquilo para los universitarios, sin embargo, los fantasmas aparecieron desde temprano y el equipo de “Los Íntimos” se jugó su opción controlando las acciones y llegando con frecuencia al arco de Miguel Pinto. Y llegó el minuto 24, José Carlos Fernández le gana en el salto al Pepe Rojas y convierte. Para el árbitro ecuatoriano Carlos Vera, el balón ingresó íntegramente al pórtico. El marcador quedaba igualado en el global gracias a la primera polémica de la noche.

De ahí en más, el cuadro de Gerardo Pelusso intentó salir, pero sin mucha productividad. Y tras el descanso se hicieron necesarios los cambios. Edson Puch a la cancha y los estudiantiles mejoraron. Premio que llegó a los 63 cuando se juntaron precisamente el “Comando” y Walter Montillo con una gran pared, el trasandino que saca un centro rasante y sin portero en frente, Eduardo Vargas solo debe conectar para marcar el empate y la ventaja en el marcador general.

El equipo azul se fue cansando y se realizaron otras sustituciones. Abandonaron Vargas y Olivera, a la cancha Álvaro Fernández y Diego Rivarola. Los peruanos sabían que era matar o morir y tras una jugada por el callejón derecho de Johnnier Montaño, quien deja en el suelo a Iturra, Olarra y Rojas, cede al medio y ahí estaba otra vez, Fernández (conocido como “El Zlatan Peruano”) quien con un toque sutil de derecha batió otra vez a Pinto. Alianza lograba la clasificación a tres minutos del final.

Ahora eran los de la U quienes debían ir por el milagro. Y tras una serie de rebotes, donde el portero Forsyth incluso sacó un remate de Matías Rodríguez ajustado, centros que iban y venían y tras un despeje, Iturra agarra el balón, toca para Felipe Seymour quien dispara como viene, el balón que roza en un peruano y se va dentro del arco. Gol, el azul que va a celebrar a la barra colgándose de la reja, mientras que Luis Alvarado, el mismo juez de línea que validó el primer gol dudoso, ahora levantaba su banderín.

Es el momento en que todo el banco azul se va contra los árbitros. Hace algunos días, Pelusso comentó que le dijo a Alvarado “Por favor, bajá esa bandera que si no lo hacés, nos matarán a todos”, ya dentro de lo anecdótico del momento. Días después del partido, el juez asistente dijo que el cuerpo arbitral nunca fue presionado y que los azules nunca los amenazaron de muerte”, como se mencionó en algún momento.

Finalmente, Carlos Vera validó el gol, ahora eran los peruanos y el técnico argentino Gustavo Costas, quienes se fueron contra los jueces, tuvo que ingresar hasta carabineros a la cancha, pero los reclamos eran en vano. La U, con polémica, clasificaba a cuartos de final de la Copa Libertadores.

La voz de los protagonistas, una década después

Una historia que tuvo héroes y heridos que hasta el día de hoy recuerdan esa noche en Pedreros. Uno que se llenó de gloria y que ese arco norte de Macul a pesar de los pocos goles que ha marcado, la mayoría fueron en ese pórtico, trae a la memoria toda la jugada. Felipe Seymour contó a ADN como pasó del éxtasis a la decepción para terminar celebrando junto a sus compañeros.



“Muchos me dicen que es el gol que más han gritado en su vida, fue una noche mágica”, dijo Walala. Agregó que “cuando veo que la pelota entra me fui a celebrar a la reja, pero miro de reojo y veo al Flaco Olarra con Olivera alegando y a Pelusso gritando como loco. Pero siempre lo digo, ese gol Seymour le pegó y Pelusso lo cobró”, sentenció el actual volante de Unión La Calera.

Pero, así como el rubio centrocampista recuerda con alegría, la pena, decepción y sensación de injusticia todavía se percibe en nuestro vecino país. En ese equipo peruano, José Carlos Fernández es claro al señalar que este partido es de esos que quedarán en la memoria de todos, pero que “a pesar que es una anécdota, la bronca queda”. Fernández dijo que “el gol aún lo sigo viendo. Pocas veces se ha visto lo que pasó ese día, una discusión entre el línea que estaba firme en su decisión y el árbitro que no lo quiere tomar en cuenta. Faltó que el árbitro sea justo, nada más”.

Fernández hoy en día defiende la camiseta del Carlos Mannucci de la Primera División en Perú. En ese cuadro, el actual preparador físico es el uruguayo Javier Carvallo, quien el 2010 pertenecía al cuerpo técnico de la U y en las imágenes también se le puede ver reclamando de manera aireada al árbitro asistente. Una jugada que ambos aún reviven ahora que trabajan en la misma institución.

Desde su confinamiento, el ex PF azul habló con ADN y rememoró el episodio. “Defendimos la camiseta con fuerza. Fui el primero en llegar al línea, le tomé el brazo, la bajé la bandera, algo que no está bien, pero fue un impulso. Luego todo se transformó en un loquero, Gerardo (Pelusso) vino hacia el árbitro, yo también lo presioné y le dije que la gente estaba muy enardecida. Fue una locura porque después los de Alianza se fueron contra el árbitro, afortunadamente terminó todo bien”, dijo Carvallo.

Hasta ahora, esa fue la última vez que los universitarios salieron felices del David Arellano.