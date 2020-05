El consejo de Ángel Carreño a Arturo Vidal: “Tiene que cuidar más su patrimonio”

El ex futbolista Ángel Carrero sorprendió a la prensa nacional hace algunos días al hablar del complicado momento financiero que atraviesa luego de retirarse del fútbol, ya que realizó algunos negocios que le reportaron pérdidas por más de 300 millones de pesos.

En ese contexto, el exvolante de Colo Colo aprovechó para mandarle un consejo a Arturo Vidal en conversación con RedGol.

Al respecto, Carreño comenzó diciendo sobre Vidal que “lo pasó difícil, lo echaron tres veces de Colo Colo. El Vidal de antes no es el 0.001 por ciento de lo que es ahora“.

En esa línea, sostuvo que el volante del Barcelona “tiene que cuidar más su patrimonio. Me veo algo reflejado, pero él tiene otra filosofía de vida y quizás por eso no me llama tanto la atención”.