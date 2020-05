Diego Buonanotte: “No me voy a pelear nunca con ningún entrenador”

Pese al receso del campeonato local, muchos de los referentes de los planteles del fútbol chileno han ido comentando en diferentes entrevistas, como ha sido la cuarentena y también han analizado su desempeño y rendimiento en sus respectivos clubes.

Es el caso del jugador de Universidad Católica, Diego Buonanotte, quién en conversación con el programa 90 minutos de Fox Sports Argentina, se refirió a los primeros meses de Ariel Holan a cargo del plante cruzado: “Ariel es un técnico muy estudioso, es un entrenador del que creo que aprenderemos mucho, me toque o no jugar”.

Precisamente, una de las complicaciones para el trasandino es buscar encajar en el once titular de Holan, donde ha alternado como volante ofensivo y también como extremo, algo que para el ex River no es una mayor complicación: “Tengo buena relación y no me voy a pelear nunca con ningún entrenador y no le voy a faltar el respeto a ningún entrenador. Solamente le voy a decir ‘mirá yo puedo jugar acá, si vos necesitás que juegue, yo voy a jugar acá y me voy a entrenar al máximo por vos'”.

“Yo te puedo jugar de extremo por derecha pero mi tendencia ¿cual va a ser? enganchar para adentro, asociar con el 9, con el volante mixto o patear al arco, pero esa va a ser mi característica, entonces yo puedo jugar donde vos quieras pero con lo que yo tengo, entonces a veces los entrenadores esas cosas no las entienden”, agregó Buonanotte.

Por otro lado, el volante reconoció que ha conversado con Fernando Yáñez, médico del club y además encargado de la comisión retorno del fútbol, reconociendo que, “por lo poco que he hablado con el doctor del club, se dice que se puede volver en julio, aunque en los últimos días la cantidad de infectados ha sido muy alta”.

Finalmente, recordó su paso por River Plate, con especial énfasis en el descenso del 2011: “Yo me hago cargo, me siento orgulloso de esa característica mía, no le escapo a la responsabilidad. Yo estaba en ese plantel, ¿cómo no me voy a hacer cargo? Yo soy así y siempre me va a quedar esa espina, pero lo peor de todo es que no podía hacer nada. Estaba bautizando a mi hija en mi pueblo, y durante la comida me puse a ver el partido con Belgrano. Es la peor sensación que me quedó, no pude hacer nada para ayudar al club que tanto me dio, al que tanto quiero”.