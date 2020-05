Ayudante técnico del Barcelona sobre Arturo Vidal: “Es un salvaje”

Hace algunos días, Arturo Vidal lanzó un desafío a través de sus redes sociales que consistía en completar 10 kilómetros corriendo arriba de la trotadora en un poco más de 38 minutos, un ejercicio que varios jugadores se atrevieron a imitar, por ejemplo el delantero de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida.

Este entrenamiento también sorprendió al cuerpo técnico del Barcelona, quienes no creían la marca conseguida por Vidal. Así lo confesó el ayudante técnico del cuadro culé, Eder Sarabia: “Yo lo que no me creía mucho si era verdad que Arturo había hecho los 10 kilómetros en 38 minutos y 10 segundos como marcaba la máquina, igual había puesto al perro y después se había subido él, pero dice que es de verdad, así que hay que creérselo”, expresó entre risas el segundo entrenador del cuadro catalán.

“Arturo es un salvaje”, agregó Sarabia.

El comentario se generó en medio de una conversación con las redes sociales del club por videollamada de la cual participaron otros integrantes del cuerpo técnico con la presencia del entrenador Quiqué Setién.