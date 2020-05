Nuevo integrante del directorio albo: “Colo-Colo no le debe nada a Pinochet”

José Miguel Sanhueza, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro conversó sobre su proyección de gestión y proyectos pasados en la corporación.

En conversación con ADN Deportes, contó cómo fue que se gestó bajo su liderazgo la remoción del título de presidente honorario de la institución a Augusto Pinochet. “Fue una iniciativa que levantamos en ese momento el 2015 con varios socios de distintas agrupaciones. El club fue intervenido en los años 70 y 80 y surgió el nombramiento de “Presidente honorario”, figura que por lo demás nunca ha existido en los estatutos”.

De paso, aseguró que no corresponde caer en los dichos que Pinochet dejó un legado en los albos. “Colo Colo no le debe nada a Pinochet. El estadio fue inaugurado por primera vez en 1975 y Augusto Pinochet realizó una oferta cinco días antes del plebiscito de recursos, que en teoría iban a ir a financiar un gimnasio y una piscina olímpica, cosa que cualquiera que haya pasado por el estadio sabe que esas instalaciones no existen. Sin mencionar el encarcelamiento en el estadio Nacional a Hugo Lepe, Mario Moreno, al médico Álvaro Reyes, a los dirigentes Ángel Arriagada, Guillermo Herrera, además de la tortura de la madre de Carlos Humberto Caszely por parte de la fuerza de seguridad de la dictadura”.

Sobre los conflictos actuales con el primer equipo, Sanhueza asegura que espera llegar a un acuerdo con los jugadores. “Es preocupante. Nosotros no quisiéramos estar viviendo un conflicto que ha escalado a este nivel, pero seguimos creyendo, confiando y dispuestos a impulsar con toda la fuerza necesario la posibilidad de construir un acuerdo”.