Martín Palermo y la banca de Colo-Colo: “Puede ser que en algún momento me llamen”

Martín Palermo dejó una positiva imagen en el fútbol chileno tras su paso como entrenador de Unión Española.

El exdelantero de Boca Juniors conversó con La Tercera sobre su presente laboral tras salir del Pachuca y aseguró que estaría interesado en volver al fútbol chileno. “Estoy abierto a escuchar. Después de irme de Unión Española, el primer club que se interesó en mí fue Everton”

De paso, aprovechó de elogiar el nivel de la competencia nacional. “Me gusta el fútbol que se juega en Chile. Hay propuestas ofensivas. Salen partidos atractivos, dinámicos, con muchos goles. Casi que no hay equipos que planteen partidos cerrados. Es una liga muy pareja”.

Ante un eventual interés de Colo Colo por contar con sus servicios, Palermo entregó detalles. “Se habló un par de veces, es cierto. La primera, antes de que llegara Mario Salas. Quizás mi nombre en Colo Colo suena por lo que hice en Unión Española. Pero ahora nadie me llamó. No sé. Puede ser que en algún momento me llamen, pero eso obviamente no depende de mí. Con Espina nunca tuve un contacto directo.”.