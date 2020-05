Jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata: Maradona no arma el equipo, es más marketing

La llegada de Diego Maradona al torneo argentino remeció a todos los hinchas del fútbol. El ídolo trasandino asumió el desafío de salvar a Gimnasia y Esgrima de La Plata del descenso.

Si bien, futbolísticamente los resultados fueron irregulares, por decisiones dirigenciales a raíz del COVID-19 se suspendieron los descensos y Maradona cumplió el objetivo.

Uno de sus dirigidos, Brahian Alemán (que no tuvo tanta regularidad en su equipo) aseguró que si bien, la presencia del ídolo ayudó, no es quien trabaja tácticamente el equipo. “No me tenían en cuenta, pero andaba muy bien en las prácticas. No era Diego el que no me ponía, me parece que él no es que arma el equipo. Es más marketing. Hay un cuerpo técnico muy amplio y hay que respetar las decisiones”.

De todas formas, aseguró que contar con él en el cuerpo técnico fue positivo. “Tenerlo de entrenador es un gran orgullo. Cuando llegó no lo podíamos creer. Nos quedamos todos mudos. Hoy es uno más, siempre está contento, tirando chistes”.