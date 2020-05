Revelan que Marcelo Bielsa tenía arreglada su llegada a Colo Colo antes de su arribo a la Roja

El ex dirigente de Colo Colo, Jorge Vergara, sorprendió al asegurar que Marcelo Bielsa estuvo muy cerca de ser el técnico del cuadro albo mucho antes que se concretara su arribo a la selección chilena.

En conversación con AS Chile, Vergara reveló cómo fue la situación que se dio entre él y el rosarino en aquella oportunidad.

“Bielsa tenía arreglado con Colo Colo el año que llegó Gustavo Benítez. Estuve varios días en su casa. Me dijo ‘Jorge, tengo todas las ganas de ir a Chile. Obvio que me interesa ir a Colo Colo, pero tengo un vínculo firmado y quiero salir por la puerta'”, comenzó diciendo.

En ese entonces, el DT dirigía en Atlas de México. “Fui a una cena con la gente de Atlas, tocamos el tema y me dijeron que estaban muy agradecidos de que nos fijáramos en su entrenador. Bielsa me trató muy bien en su casa y días después, el presidente me volvió a citar para decirme que el club rechazaba la partida de Bielsa”, complementó.

Tras ello, cerró diciendo que “cuando venía de vuelta a Chile, tuve que ver una segunda posibilidad y fui por el paraguayo Gustavo Benítez“.