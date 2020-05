José Pedro Fuenzalida alabó a Arturo Vidal: “Siempre ha sido una inspiración”

El capitán y referente de la Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, se sumó al desafío que planteó el volante del Barcelona, Arturo Vidal, en donde se deshizo de elogios por mediocampista nacional.

A través de su cuenta de Instagram, el “Chapa” aseguró que Vidal es su inspiración y lo tildó de fenómeno. “Un homenaje al @kingarturo23oficial. Siempre ha sido una inspiración, ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera”, señaló.

“Hoy quise hacer los 10k de su desafío pero el reloj se apagó. No importa. Lo importante es lo me inspiró a correr. Fue Arturo Vidal. El mismo que me llenó de orgullo y declaré crack cuando convierte los 2 penales a Brasil en el sub20 del 2007 (yo retirado del fútbol y de mochilero en Bolivia). Luego, el que un día antes de la final de Copa América 2015 me cruzo en el gimnasio haciendo un test de Cooper para ver cómo se sentía. Un fenómeno“, afirmó Fuenzalida.

“Y así suma y sigue. Hoy está en uno de los mejores equipos del mundo. Nunca se queda. Persevera y sigue siempre entrenando y manteniéndose para estar entre los mejores. Eso es el deporte. Inspiración para uno mismo y los demás. Arturo Vidal es uno de esos y además me ha tocado disfrutar en una cancha y jugar juntos”, sentenció el capitán de “Los Cruzados”.