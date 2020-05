Lasarte aseguró que estuvo muy cerca de llegar a la Roja: “Me ilusioné. Recorrí la vida de todos los jugadores chilenos que habían por el mundo”

Con información de Alberto Jesús López

El técnico uruguayo, Martín Lasarte, habló de todo junto al Trovador del Gol, Alberto Jesús López y Andrés Vargas, en el programa “Grítalo América“.

Consultado sobre cuál había sido el jugador que más le sorprendió en la liga chilena, indicó: “No era un jugador joven, era un jugador con recorrido, incluso volvió a la U con bastantes contras porque creo que su salida fue bastante extraña. Habló de Gustavo Canales esos primeros seis meses con nosotros, acabo de hacer una encuesta hace poquito y lo destaco a él como centro delantero. Yo pocas veces había visto a un jugador que reuniera tanta calidad y tanta personalidad, quizás y se lo dije a él, no nació con uña puntita de velocidad que le hubiera permitido hacer esa diferencia en una liga de las más importantes, pero realmente era un jugador muy completo. Luego yo tuve a Claudio Bravo fuera de Chile, Toselli (Cristopher) Herrera (Johnny), Cristian Álvarez, entre otros”.

Respecto al actual momento de la Roja, “Machete” manifestó: “Chile no sé si está pasando por el peor momento, pero está por el periodo de una nueva generación, ya hay unos jugadores nuevos pero todavía su fútbol, su rendimiento, su ganas de gustar y golear, se basa en su generación dorada, y claro hay algunos de ellos que están cumpliendo una determinada edad, algunos no están jugando en sus equipos. otros están queriendo salir de sus clubes, han habido dificultades de relaciones con jugadores importantes como lo son Bravo y Vidal, entonces al profe (Rueda) no le quedó un panorama fácil, no le quedó una situación sencilla. Yo creo que en esto del fútbol nadie gana siempre, ni el más encumbrado ni el más nuevo. Yo creo que Reinaldo Rueda es un grandísimo entrenador, aunque me parece que faltan pautas para decir si el trabajo ha sido bueno o malo, quizás no ha sido el trabajo brillante que se podía esperar, es posible, pero faltan muchas cosas todavía, no es el momento ahora, repito que se viene una de las misiones más difíciles de Chile”.

¿Conflicto Bravo-Vidal? “Hubiera juntado a Bravo, Vidal y un jugador más (Alexis) un día entero en un hotel, almorzar, charlar, repasar la historia y hacer ver el objetivo común que es La Roja. Lo que ya se dijo no tiene arreglo porque ya se dijo, pero el tiempo todo lo borra, si para el jugador el objetivo que está por encima es la selección, soy de los que piensa que todo se debería arreglar, pero hay que ir con tacto, hay que ir con cuidado si hubo cosas delicadas”, sostuvo el DT.

¿Su impresión sobre Bielsa y Sampaoli en la selección chilena? “Bielsa estuvo antes que Sampaoli, así que tuvo que romper un serie de pautas e incluso tuvo que seducir al periodismo, a la afición, a los jugadores. no fue fácil, tampoco digo que para Sampaoli fue fácil, pero de alguna manera tenía un antecedente y creo que de alguna manera lo ayudó e incluso muchos en Chile identificaban la tarea de Sampaoli con la de Bielsa, entonces había un hilo conductor. Sampaoli ganó, Bielsa no ganó, también hay que decirlo, es cierto que la Copa América fue en Chile, pero hay que ganarla y Sampaoli la ganó y tuvo una eliminatoria buenísima“, indicó.

¿Qué tan cerca estuvo de llegar a ser el técnico de la Roja? “Estuve más cerca cuando se fue Sampaoli y cuando nombraron a Pizzi. Por lo que yo tengo entendido y por lo que a mi me dijeron (alguien de importancia) quedaron tres. Uno fue Pizzi, otro fuiste tu y el otro no me acuerdo, así quedó la historia. Te voy a contar algo, esto no lo conté nunca, fue en el verano post U, es decir yo en la U terminé en diciembre de 2015 y esta situación se dio como en enero o febrero, yo estaba de vacaciones totalmente desenchufado y no te voy a decir que me ilusioné, pero tomé un block de notas cuando yo estaba en Punta del Este y me puse a escribir y anotar fechas, me empecé a ilusionar, porque realmente esto me pareció que podía ser y me hubiera gustado, después los papeles quedaron por ahí y nunca mas lo hice, tampoco sé si en ese momento justificaba pero de alguna manera me había llegado lo información, me había tocado y realmente me ilusioné, pensé que tenía una chance y no quería que me tomara desprovisto de información. Recorrí la vida de todos los jugadores chilenos que habían por el mundo, las fechas, todo, porque quería estar con todos los datos afiatados por las dudas“.

En esa línea, Finalmente Lasarte indicó que “lo hice queriendo, con responsabilidad y con una ilusión realista, porque sabía que habían colegas más prestigiosos que yo y con mayor recorrido, y Chile es una selección apetecible. Yo podía encajar, pero es una especulación mía”.