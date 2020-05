Clubes de la Premier League acordaron retomar el fútbol, si es que el Gobierno lo permite

Durante este viernes se realizó una reunión, a través de videoconferencia, en donde los 20 clubes de la Premier League se comprometieron a reanudar la temporada, siempre y cuando el Gobierno del Reino Unido apruebe la propuesta.

La idea de los clubes es retomar los entrenamiento a mediados de mayo, para que la liga inglesa se reanude el 12 de junio. Además, los encuentros se jugarán sin público y en estadios neutrales.

También se decidió dar término al calendario de las categorías inferiores en todas las competiciones Sub-18 y Sub-23 con efecto inmediato.

Finalmente, el Gobierno sugirió mantener en secreto el estadio donde se disputarán los partidos para prevenir la presencia de aficionados.

At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season

The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers

