Tuvo resultado: Luis Suárez le respondió a hijo de Walter Montillo

El pasado miércoles se conoció que Santino, hijo de Walter Montillo, le había enviado unos mensajes por Instagram a Lionel Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué, en donde les contaba su intención de enviarles ropa de fútbol.

Ante esta situación, el delantero del Barcelona, Luis Suárez, le respondió a Santino por esta red social, asegurando que espera conocerlo y que sigue a la espera de la ropa. “Desde acá de Barcelona, primero, te quería mandar un abrazo muy grande, y después retarte, de que me quedaste de mandar la ropa, todavía no me llegó, y bueno, estoy a la espera de que llegue la ropa que quedaste en mandarme”, señaló.

“Te mando un abrazo muy grande, mandarle abrazo grande a tus hermanos, a tus padres, y espero algún día poder conocerte y que me des la ropa personalmente“, aseguró el delantero uruguayo.