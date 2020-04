Navarrete ratificado y críticas a la cita virtual: Todos los detalles de la junta de accionistas de Azul Azul

José Luis Navarrete fue ratificado en la presidencia de Azul Azul por los próximos tres años luego de la Junta ordinaria anual de accionistas y posterior reunión de directorio celebrada este miércoles.

Además, se hizo oficial la incorporación de Cristián Aubert como nuevo miembro del directorio de quienes llevan los destinos de Universidad de Chile, en reemplazo de Jorge Burgos, quien hace algunos meses presentó su renuncia a la mesa directiva.

Más allá del ex gerente general de la institución, el directorio de Azul Azul con sus once integrantes es prácticamente el mismo que fue oficializado el año pasado, es decir: José Luis Navarrete, Mario Conca, Daniel Shapira, Eduardo Shapira, Arturo Miranda, Gonzalo Rojas, Cristian Aubert, Rodrigo Goldberg, Sergio Vargas y los representantes de la casa de estudio, Carolina Coppo y Andrés Weintraub.

Una junta virtual y poco participativa

Por el tema del coronavirus, la reunión se realizó a través de la aplicación Zoom, con un número muy menor en virtud de otras juntas de accionistas, donde nunca se superó los 60 conectados. Los mayores reclamos vinieron por la tardía de la llegada del link de la aplicación, pero lo que más demoró fue el software que permitía votar para la elección del directorio. Esto fue a través de un correo electrónico enviado la noche del martes y que les permitía acreditarse como accionistas de Azul Azul. Proceso que hizo más lento la realización de las votaciones ya que no todos los participantes tuvieron la misma fluidez con la tecnología. “Esto demuestra que todo se hace a la rápida”, dijeron a ADN algunos accionistas minoritarios.

Respecto a la interacción, los accionistas podían enviar sus preguntas vía mail que José Luis Navarrete pudo responder. No todas fueron contestadas y otras de manera muy parcial, situación que también provocó la molestia de los accionistas. “Hacíamos señas para decir que la pregunta no fue bien respondida, los micrófonos de la app estaban silenciados y no podíamos contrapreguntar”, comentaron algunos participantes.