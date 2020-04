Fuenzalida sobre la rebaja de sueldos en Colo Colo: “No es un momento oportuno”

La polémica que se ha generado entre el plantel de Colo Colo y la directiva de Blanco y Negro por la rebaja de sueldos no ha dejado indiferente al resto de los protagonistas del fútbol local.

Ahora fue el capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, quién se refirió a la situación que se vive en el Cacique: “Viéndolo de afuera porque no sé realmente como se dio todo, no sé la interna pero lamentable que se generen este tipo de disputas, sobre todo que se filtren afuera que toda la información esté hablándose en medios de comunicación”, manifestó en conversación con Sepu TV.

Además agregó: “Yo creo que hay momentos y este es un momento duro para todos y uno entiende que un club como Colo Colo, que está recibiendo las platas del CDF que por ahí no le ha variado los ingresos, más allá de las recaudaciones, es difícil lo que está haciendo, le quiere bajar el sueldo a los jugadores en un momento que no es lo oportuno, nosotros lo hemos hablado con nuestro club también y uno siempre está dispuesto a hacer sacrificios pero por ahí hay momentos y momentos también y no sé si Colo Colo en estos momentos lo está haciendo de buena manera”.

Cabe señalar que en el plantel Cruzado no se han tomado medidas salariales por el momento, aunque el “Chapa” comentó que estarían dispuesto a hacerlo: “Nosotros hemos hablado de la disposición a conversar, pero Católica está haciendo todo lo posible con las obligaciones que teníamos de antemano y lo que si hemos hablado harto es que ante cualquier situación importante que haya que ver algo, que los primeros afectados seamos nosotros, los jugadores del plantel que sabemos que por ahí tenemos las remuneraciones más altas”.

Finalmente, el ex jugador de Boca Juniors también se refirió a su sueño con la camiseta de la UC en el ámbito internacional: “Yo creo que tenemos que apostar a pasar en Libertadores a jugar un octavo, avanzar a un cuarto, uno ve los cuartos o las semis de la Libertadores y son equipos tremendos, es muy difícil y obviamente uno quiere soñar con llegar ahí pero siendo más realista, nosotros tenemos que hacer una muy buena copa internacional y ojalá poder ganar alguna”.