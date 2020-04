Exseleccionado uruguayo por el “Maestro” Tabárez: “Es un inútil, no le gano nunca a nadie”

Darío Silva, exdelantero de la selección uruguaya destrozó al técnico charrúa Oscar Washington Tabárez, que sigue liderando a la “celeste”.

El exjugador en conversación con Radio Marca no se guardó nada y lo tildó de fracasado. “Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguay sólo ha ganado una Copa América. Estadísticamente no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa, no hemos salido campeones del mundo”.

El exatacante del Malaga se comparó con Edinson Cavani dentro de los jugadores actuales. “Me quedo con Cavani. Es parecido a mí. Tiene velocidad, potencia y carácter”.

Tabárez ha estado al mando de la selección uruguaya hace 14 años y ha conseguido una Copa América, además del cuarto lugar del mundo en Sudáfrica 2010.