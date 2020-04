Las consecuencias económicas del Covid-19 en el fútbol femenino

Hace 40 días que se detuvo el fútbol femenino para evitar contagios producto de la expansión del Covid-19 en Chile. Este virus ha afectado de manera negativa la economía de los clubes que han tenido que tomar medidas para mitigar el impacto que ha producido la ausencia de este deporte, tanto en la rama de hombres como de mujeres.

Desde la Anjuff explican que Colo Colo y Santiago Morning son los únicos que tienen contratos profesionales para sus jugadoras, mientras que Universidad de Chile y Palestino entregan bonificaciones para sus futbolistas. En ADN Deportes recogimos las impresiones de estos clubes acerca de cómo han sido afectadas sus ramas femeninas y cómo han seguido trabajando de manera remota.

Las bohemias son las actuales bicampeonas del fútbol chileno femenino. La administración que lidera Miguel Nazur fue la primera en formalizar el vínculo profesional y hacer un trato equitativo con el plantel masculino.

A través de una reunión, la dirigencia de Santiago Morning llegó a un acuerdo con las jugadoras y el cuerpo técnico para reducir sus salarios en un 18%. Esta medida será aplicada tanto para el plantel femenino como masculino y aún no es oficializada porque los jugadores del “Shago” aún se encuentran negociando.

La entrenadora de las microbuseras, Paula Navarro, explicó a ADN Deportes cómo fueron estas conversaciones. “El presidente nos planteó la situación económica que se viene, que es un tema mundial de reducciones de presupuesto. Nos planteó una alternativa sobre que haya una reducción mínima para poder tener los sueldos de aquí hasta final de año y no estar acogiéndose a la ley, porque eso quizás para las jugadoras que tienen contrato por primera vez les puede traer problemas, porque no tienen un fondo de seguro de cesantía, entonces no les convenía”.

La DT fue enfática en manifestar que todo el grupo estuvo de acuerdo con la propuesta. “La idea era que estuviéramos bien, tranquilas en las casas y preparándonos para reanudar la competencia. A las jugadoras les pareció muy bien, les llamó la atención que el presidente les preguntara en vez que les impusiera. Se llegó un acuerdo con las jugadoras y el cuerpo técnico de un 18%, así que fue muy positivo”, sentenció.



Esta semana Colo Colo estuvo en medio de la polémica tras anunciar que el plantel masculino se acogerá a la Ley de Protección del Empleo, luego que los jugadores no aceptaran el acuerdo de reducción de sueldos que le propuso Blanco y Negro y que afectará a todo los funcionarios que ganen por sobre un millón de pesos.

La entrenadora de las albas, Vanessa Arauz, aseguró a ADN Deportes que la decisión de los directivos no incluirá al plantel femenino. “Económicamente no hemos sido afectadas, hace algunas semanas nos notificaron que las jugadoras no se verán afectadas, siguen con su contrato y recibiendo su sueldo. Nosotros justificamos todo el trabajo que realiza semana a semana cada una de las jugadoras y del cuerpo técnico. En ese aspecto estamos muy contentos por contar con el apoyo del club, porque en lo personal nos da mucha tranquilidad”.

Además, la DT también comentó sobre la posibilidad que el torneo retorne en cuatro meses más. “La ANFP indicó que la posibilidad de la reanudación del campeonato nacional sería en agosto. Esto implicaría un nuevo formato, lo cual nos parece muy bueno. Lo importante es seguir trabajando para poder llegar en las mejores condiciones, ojalá que nos permitan a cada uno de los equipos retomar de la mejor forma, realizando una pretemporada nuevamente o una adaptación a la competencia”.

Finalmente, Arauz afirmó que las metas que se trazaron a principio de año no han cambiado y que esperan saber qué pasará con la Copa Libertadores, porque ellas ya tienen medio cupo asegurado para ir a este torneo. “Los objetivos de nosotros siguen siendo claros, como equipos seguimos manteniéndonos firmes en obtener una posición muy buena en el campeonato nacional y en la Copa Libertadores, independiente de cómo se modifiquen las fechas, nuestro objetivo sigue siendo el campeonato local y en las competencias internacionales realizar las mejores presentaciones”, sentenció.

Hace unos días se realizó una reunión donde estuvieron presentes 13 de 16 representantes de las ramas femeninas de los equipos, donde se comentó cómo han sido afectados de manera económica. En esa instancia, algunos clubes, entre esos Palestino, manifestaron que les reducirán el presupuesto desde mayo.

El entrenador de las árabes, Claudio Quintiliani, en conversación con ADN Deportes, explicó cómo se verán afectados por esta decisión de la dirigencia. “Afortunadamente este mes Palestino nos dio todo el presupuesto completo pero del próximo mes, tengo entendido que ya estarían rebajando del 50% los aportes”, comenzó diciendo.

“Este año, Palestino se portó extraordinario con la implementación, los materiales de entrenamiento, la disposición de sus dirigentes hacia la rama femenina, lo que nunca habíamos tenido. Así que si nos quitan la mitad para nosotros igual es bueno, antes era muy poco el aporte y ahora con la mitad de lo que nos dan es superior a lo que nos daban el año pasado”, aseveró el DT.

Finalmente, en lo futbolístico Quintiliani destacó el poderío de la escuadra tetracolor y confesó que el gran objetivo de este año para las árabes es levantar la copa. “Pensamos que podemos ser campeones, trajimos jugadoras y armamos un equipo muy competitivo, pensamos que tenemos la mejor delantera del campeonato. Tenemos en este minuto a María José Urrutia y Verónica Riquelme, que en la primera fecha marcó siete goles. Nosotros creemos que vamos a pelear el título, hace cuatro años que estamos peleando todos los campeonatos, pero este año nos armamos muy bien y tenemos equipo para pelearla”, sentenció.



Universidad de Chile ha sido destacado por las rápidas negociaciones entre Azul Azul, el cuerpo técnico y los jugadores para que llegaran a un acuerdo económico. En materia del fútbol femenino, la “U” ha comenzado el proceso de profesionalización de esta rama y está entregando un aporte económico para las jugadoras.

El entrenador de las azules, Carlos Véliz, afirmó que el club se comprometió para que las futbolistas no se vean afectadas en la entrega de sus remuneraciones. “Hay que señalar y ser muy enfático que nuestras jugadoras no van a tener ningún cambio a los beneficios económicos que tienen con el club. Desde el 8 de marzo, nuestro presidente anunció la profesionalización de la rama y hasta el día de hoy lo ha cumplido. Nuestras jugadoras y todo el club se sienten muy orgulloso de las medidas que se han tomado y la buena comunicación que existe con las diferentes áreas. Estamos muy contentos que no hayan modificaciones”.

El técnico de Universidad de Chile explicó cómo han seguido trabajando durante este período de pandemia. “Hemos hecho trabajos físicos donde vamos desarrollando las diferentes capacidades, trabajos técnicos individuales, donde mandamos tareas como el mejoramiento de la técnica y de la pierna menos hábil. Hemos hecho sesiones de trabajo en equipo para ir viendo nuestras falencias y nuestras virtudes”.

Finalmente, Véliz comentó cómo manejan la posibilidad de que el campeonato retorne pronto. “La ANFP señaló que las actividades debiesen volver en agosto, no sabemos cuál va a ser el escenario final. Teniendo ese antecedente nosotros consideramos que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir con la misma motivación con la que iniciamos esta temporada. Creo que si seguimos trabajando juntos vamos a tener los resultados que esperamos”, sentenció.

En mayo las ramas del fútbol femenino chileno tendrán una reunión de coordinación con la ANFP para determinar cuáles serán las nuevas bases del campeonato 2020.