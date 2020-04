Técnico de la Selección Española solicitó rebajar su sueldo producto del Covid-19

La pandemia del coronavirus sigue avanzando en todo el mundo, siendo Europa una de las zonas más afectadas a nivel mundial. España es uno de los países más azotados por la enfermedad y por ello es que diversas medidas se han tomado para combatir, económicamente, los efectivos del virus.

Una de esas medidas fue la que tomó, por iniciativa propia, Luis Enrique. El exDT del FC Barcelona, hoy adiestrador de la Selección Española de Fútbol, solicitó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rebajarse en un 25% su salario mensual.

Según indicó AS España, en información replicada por el portal Marca, el adiestrador hará que la Federación se ahorre cerca de 350.000 euros con la medida, teniendo en cuenta que España no juega hace más de seis meses y el panorama en el Viejo Continente no se vislumbra auspicioso.