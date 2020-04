Francesco Totti: “Inventaron la pelota porque sabían que existiría Diego Maradona”

Francesco Totti jugó durante 25 temporadas por la Roma, siendo el único equipo que defendió junto con la Selección Italiana, donde fue campeón del mundo en Alemania 2006.

El eterno capitán conversó con el actor Salvatore Esposito, donde llenó de elogios a Diego Armando Maradona. “Inventaron la pelota porque sabían que existiría Maradona. Él entraba a la cancha para divertirse, el balón lo buscaba a él y no al revés”, señaló en declaraciones reproducida por la agencia ANSA.

Sobre la rivalidad que tiene su exequipo con el Napoli, que defendió el astro argentino, Totti destacó un gesto que lo marcó de la hinchada celeste. “Cuando jugaba y era capitán de la Roma nunca me recibieron bien, pero la última vez que fui me aplaudieron y quedé pasmado. Lo agradeceré siempre, porque fue un gesto significativo”.

Finalmente, el ídolo italiano se mostró negativo a la posibilidad del retorno al fútbol en su país.”En este momento se debe pensar más en la salud antes que en el fútbol, por respeto a quienes no están más. Es normal que sin fútbol y deporte no podamos aguantar, pero debemos posponer todo. Además, ¿Por qué deberíamos volver a jugar sin los tifosi (simpatizantes) o sin poder cambiarse con los compañeros de equipo? ¿Qué fútbol es ese? Es inútil reiniciar por reiniciar”, sentenció.