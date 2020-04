Óscar Salinas volvió a Chile en bus desde Bolivia tras desvincularse de su club: “Es una decisión de la que no me arrepiento”

Por Cristián Alejandro Cavieres.

Variadas son las historias que se han conocido de diferentes deportistas por la pandemia del Covid-19 que ha afectado a Chile y también a todo el mundo.

Es el caso de Bolivia donde, como en toda Sudamérica, el fútbol se ha detenido por el coronavirus y esto ha llevado a tomar determinaciones a dos jugadores chilenos que militaban en el fútbol boliviano, se trata de Oscar Salinas y Jaime Carreño, quiénes defendían los colores del Oriente Petrolero.

En conversación con ADN Deportes, Salinas se refirió a la desvinculación que decidió con el club altiplánico: “Fue una de las decisiones más importantes en mi carrera ya que mi familia, su bienestar y seguridad siempre estarán primero. Estuve cuarenta días encerrado y ahí pensé tranquilamente lo que se venía. Es una decisión de la que no me arrepiento porque mis hijos y mi señora están bien. Me da a entender que es la decisión correcta”.

“Se venían meses muy difíciles y teníamos miedo de contagiarnos cuando salíamos una vez a la semana a comprar al Supermercado y hacer la fila. Por ahí ¿Con quién dejábamos a mis dos hijos si nos llegábamos a enfermar? Entonces hablé con el presidente del club Ronald Raldes que me quería venir a Chile y poner término anticipado de contrato por el tema familiar, para que estuviésemos seguro en nuestro país y no nos faltase nada”, agregó el ex delantero de Everton de Viña del Mar.

Además en el equipo boliviano ya habían decidido recortar los sueldos, por lo que sólo iban a pagar el 25% de cada mes, algo que por supuesto llevó a Salinas a tomar la decisión de dejar el club.

Pero el regreso a Chile no estuvo exento de complicaciones: “Gamadiel García y Don Elías Jacob, entre otros me ayudaron a contactarme con el Consulado chileno allá en Santa Cruz. Me dieron un número, llamé y me respondieron al tiro. En tres días me dijeron que salía un bus con destino a Iquique y el Consulado se portó súper bien, nos ayudaron brindado las comodidades, guantes, alcohol, todo y es por eso que estamos muy agradecidos. Salimos el miércoles a las 17:00 horas y llegamos el jueves a las 23 horas a Iquique”, narró el atacante.

Sobre su futuro, Salinas fue muy concreto, “soy un jugador libre. Cuando se abra de nuevo el libro de pases, si alguien se interesa en mis servicios llegaremos a algún acuerdo y volveré a jugar acá en Chile, es lo que tengo pensado para más adelante. Pero lo que más me importa hoy por hoy es estar seguro y sano”.

Por otro lado, sobre la realidad de su ex compañero Jaime Carreño, manifestó que, hasta el momento sigue en Bolivia y que “saldrá por su parte, con su familia”.