Hugo Tocalli por Charles Aránguiz: Debería haber llegado a un club más grande hace cinco años

El volante nacional, Charles Aránguiz, ha despertado el interés de grandes clubes europeos por contar con sus servicios. Medio internacionales han apuntado a que Bayern Munich, Atlético de Madrid y París Saint-Germain han consultado por el mediocampista.

En conversación con El Gráfico, su exentrenador en Colo Colo y Quilmes, Hugo Tocalli, aseguró que no le sorprende el interés de los equipos por contar con Aránguiz ya que es un jugador bastante completo. “Yo pensé que cuando Chile salió campeón de Copa América, ahí pensé que iba a ser el salto de Charly a un club más grande, aunque si está en un nivel altísimo a nivel competitivo, pero esto qué aparece ahora debería haber sido hace cuatro o cinco años y hubiese sido ideal para que se pegue el salto que dio Arturo (Vidal), pero aún está a tiempo y puede dar y rendir mucho en cualquier parte que vaya“, señaló

“No me sorprende lo de Charly porque considero que es un jugador muy importante y un volante muy completo, con mucho fútbol, un volante que es preciso, que no erra muchas pelotas y llega al otro arco con facilidad, entonces no es fácil encontrar jugadores así en el mundo y él ya lleva varios años en Europa por eso mismo”, afirmó Tocalli.

Además, el extécnico indicó que el “Príncipe” encajaría bastante bien en el esquema del Atlético de Madrid. “No me sorprende, por ejemplo, que lo haya pedido el “Cholo” (Simeone) para el Atlético de Madrid, porque son los jugadores que le gustan a él. Conociendo como conozco al “Cholo”, sería un jugador que encaje bien en lo que pide Simeone para sus mediocampistas”, aseveró.

Finalmente, Hugo Tocalli declaró que aunque Aránguiz no haya jugado en ningún “grande de Europa, yo digo que está a la altura de cualquier jugador de la selección de Chile“.