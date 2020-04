Claudio Borghi y aniversario de Colo Colo: Yo al club lo llevo en la piel

Con motivo de un nuevo aniversario en la historia de Colo Colo, ADN conversó con uno de los técnicos más ganadores en la historia de los “Albos”: Claudio Borghi.

El exentrenador reveló cómo se gestó su llegada al club mientras era futbolista, asegurando que su etapa en Argentina ya estaba agotada. “Fabio (Cavalleri) me llama, me dice esta posibilidad de venir a Colo Colo, y después me contactó con gente de Colo Colo, en aquel momento con Jorge Vergara, y llegamos a un acuerdo relativamente rápido“, señaló.

“Yo tenía ganas de salir de Buenos Aires. Yo estaba en Huracán, había hecho un buen año, y había tenido algunos inconvenientes porque en aquel momento se jugó la Copa América en Chile, en 1991, y yo hice un muy buen año. Entonces tenía algunas posibilidades de haber venido a esa selección (…) y ya mi ciclo en Argentina estaba medio agotado“, indicó Borghi.

Asimismo, el argentino nacionalizado chileno aseguró que el club “es algo muy especial para todos los que pasamos por ahí, no solamente para mí“.

También tuvo palabras para su paso como entrenador, manifestando que “Nosotros veníamos del medio universitario. Fuimos el único cuerpo técnico que pasó de una universidad al primer equipo de Colo Colo“.

Además apuntó a Humberto Suazo, Rodrigo “Kalule” Meléndez y Miguel Riffo como los jugadores que más quiso, y aseveró que no era amigo de todos los jugadores. “Yo tengo la fama de ser muy cercano al jugador, y la verdad es que esa fama está bien ganada, pero no soy amigo de todos“, afirmó.

De igual manera se refirió al momento actual de Colo Colo, en donde señaló que su relación con los dirigentes del “Cacique” es nula. “Yo no tengo mucha cercanía con Colo Colo, y menos con los dirigentes. Yo tengo esa cercanía con el pueblo, con el día a día, voy al estadio, hago mi trabajo, me voy, llego antes, me voy mucho más tarde, a veces no tengo mucho vínculo con el hincha, pero con los dirigentes es nulo“, puntualizó.

Finalmente, Borghi saludó a los hinchas de Colo Colo y le deseó al club un feliz aniversario. “Yo a Colo Colo lo llevo en la piel, mi casa está bañada por Colo Colo, mis hijos son de Colo Colo, no voy a faltarles el respeto jamás, así que yo les deseo un feliz aniversario a todos“, sentenció.