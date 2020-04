Gary Medel: Mi deseo es que la gente esté bien y podamos salir de esto

El 18 de abril de 2007, la Selección chilena, comandada por Nelson Acosta, disputaba un amistoso contra Argentina en Mendoza que terminaría con un empate 0-0. Ese día, y en el minuto 61′, una de las promesas del fútbol nacional debutaba con la casaquilla de la “Roja”: Gary Alexis Medel Soto.

Hoy, a 13 años de su debut el equipo nacional, el “pitbull” recordó sus mejores y peores momentos en la escuadra chilena, donde además se refirió a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial.

En entrevista con el sitio web de la Roja, Gary evaluó de manera positiva su carrera y reconoció que sintió nervios en su debut con la selección. “Son trece años que evalúo de forma muy positiva. He jugado regularmente, pudimos ganar dos títulos, 2015 y 2016, con dos grandes planteles, y estoy muy contento. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha entregado la Selección y por todo lo que he podido aportar”, señaló.

“Estos 13 años han pasado muy rápido. Me acuerdo de cada minuto como si fuera ayer. Sentí nervios, mucho orgullo y también mucha pasión. Recuerdo todo lo que pasó ese día: el cambio por ‘Colocho’ (Manuel Iturra), que entré por la izquierda y hasta que me pegaron una patada (risas)”, aseguró Medel.

Además aseguró que su mejor recuerdo representando al país ha sido ganar la Copa América 2015, mientras que su peor experiencia fue no clasificar al mundial de Rusia 2018.

También tuvo palabras para la crisis sanitaria que se vive en el mundo a raíz del coronavirus, manifestando que espera poder salir de esto y poder regresar pronto a la normalidad. “La selección se extraña mucho. Teníamos dos partidos de Clasificatorias que eran muy lindos e importantes pero, como dije antes, lo esencial es que la gente esté sana, que podamos encontrarnos, de a poco regresar a la normalidad, que los niños puedan ir a un parque (…) Ese es mi gran deseo: que la gente esté bien y podamos salir de esto“, sentenció el “pitbull”.

Gary Medel ha disputado 128 partidos con la selección adulta, registrando 7 goles y 5 asistencias.