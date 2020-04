Nicolás Díaz reveló la razón de su frustrado traspaso a Colo Colo

Durante el mercado de traspasos previo al comienzo del torneo chileno, se vivió una particular situación en Colo Colo cuando quisieron sumar un nuevo refuerzo a sus filas y así seguir potenciando el plantel que comandaba Mario Salas.

El nombre elegido por el gerente técnico de los albos, Marcelo Espina, fue el de Nicolás Díaz, defensa de Palestino quién estaba concentrado con la selección sub 23 en Colombia, buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Espina había confirmado al jugador como nuevo integrante del Cacique, pero hubo un cambio de último momento y desde Palestino terminaron informando que el zaguero partiría al Morelia de México, dejando sin efecto la transacción al cuadro de Macul.

En conversación con CDF, Nicolás Díaz se refirió a su frustrado traspaso al cuadro popular: “Yo estaba concentrado en el Preolímpico Sub 23, el tema no pasó por mí, decidieron entre ellos. Hubo una pelea entre los presidentes de Colo Colo y Palestino y ahí no me pude meter”.

Además, el actual central de Palestino comentó el sueño de jugar junto a su hermano Paulo con la camiseta de la selección chilena, “es un sueño que tenemos, pero hay que ir paso a paso y disfrutar a los que están y si hay una posibilidad de jugar, aprovecharla”.