Kempes tuvo que explicar sus dichos entre Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción

Tras los dichos de Mario Alberto Kempes en “Los Tenores” sobre la importancia de Deportes Concepción comparado a su exclub Deportes Concepción.

El exgoleador comentó en un vídeo que “Me gustaría aclarar las palabras con las que algunos han tomado hacha de guerra. Lo que menos quiero yo es tener problemas con los hinchas de clubes con los que yo vestí la camiseta. Yo me refería a la Universidad de Concepción, que es el equipo más ganador de le región”.

Además recalcó todo el respeto que tiene por el club aurinegro. “Yo he respetado mucho a Fernandez Vial. Siempre que me han necesitado he estado ahí presente. Es una equivocación de palabras, que en mi vida he querido hacer”.

Revisa aquí el vídeo: