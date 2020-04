VIDEO | Raimundo Rebolledo: “Lo mejor es seguir con jugando la mayor cantidad de fechas”

Universidad Católica completará una nueva semana con entrenamientos desde la casa y además ahora con reuniones virtuales del plantel junto al cuerpo técnico, con la idea de reforzar el aspecto psicológico durante la cuarentena por el Covid-19.

El lateral derecho de la UC, Raimundo Rebolledo, se refirió a estas nuevas medidas, destacando que, “te aporta ese sentido de poder ver a tus compañeros que día a día uno no puede hacerlo normalmente, te hace sentirte como si estuviéramos más en la normalidad, ver a tu compañeros, reírte un rato, tirar esas tallas que pueden ser muy simples pero te pueden alegrar el día, saber como están los compañeros, la familia de los compañeros”.

También comentó como han sido en el ámbito personal estos días en aislamiento, marcando que,“creo que lo he llevado de buena manera, no he tenido problemas. Soy una persona a la que, en situaciones normales, no le gusta estar tanto tiempo en casa. Pero trato de hacer varias cosas para que el día pase rápido. Estoy cocinando cosas nuevas, aprovechando de leer”.

“Para todos lo mas complicado ha sido no poder entrenar en cancha con balón, yo vivo en departamento y no tengo posibilidad de hacer algo parecido a lo que hacia en un entrenamiento normal, se pierde futbolísticamente en ese sentido, yo llevo desde que empezó la cuarentena sin tocar un balón y eso es lo más difícil”, agregó el seleccionado chileno sub 23.

En el mundo, hay algunas ligas que ya están planificando un regreso a los entrenamientos en grupos más reducidos, algo que no ve de mala manera el formado en la UC, “me parece una buena medida lo de entrenar en grupos en comparación a que entrene todo el plantel, pero yo no lo veo tan cercano, hay que ir viendo a medida de cómo se van dando las cosas. Acá aún no llegamos al peak de esta pandemia”.

En este mismo sentido, marcó una clara preferencia al momento de elegir el formato de torneo para retomar el campeonato, “me parece que lo mejor es tratar de seguir jugando la mayor cantidad de fechas. Lo mejor es seguir con torneos largos, porque premian la regularidad. En un torneo con playoffs, un equipo puede terminar octavo y salir campeón”.