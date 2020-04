Marcelo Díaz confesó haber llorado en la cuarentena: Me agarró melancolía y mucha nostalgia

Marcelo Díaz, volante de Racing Club analizó cómo ha lidiado con la cuarentena y contó detalles del último clásico ante Independiente, donde fue la figura del partido.

El chileno aseguró a través de una videollamada con hinchas del club que tras la cuarentena obligatoria, le corrieron lágrimas. “La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después más o menos. con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo, no sentí ese refugio que habitualmente tengo, y en un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia”.

Además aseguró que está profundamente emocionado por el tema del “plátano” en medio del clásico ante el “Rojo”. “Se creó algo tan lindo, que toda la vida se va a recordar como el clásico de la banana. No pensé ni siquiera que me iban a ver comiendo la banana, pero tuvo tanta repercusión porque minutos después el que hace el gol fue el que se había comido la banana… No tiene una lógica ni explicación”.

Sobre su equipo ideal para jugar Fútbol-Golf, Díaz pondría a “Al arco a Claudio Bravo, uno de los mejores. De defensa a Nery Domínguez, me encanta cómo juega. Al medio a Charles Aránguiz, y yo con dos delanteros, Iago Aspas, con el que jugué en el Celta y lo pongo a Alexis Sánchez”.