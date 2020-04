Primer chileno en jugar durante la pandemia: “Hice un golazo y mis compañeros me esquivaron al festejar”

Matías Godoy, chileno que milita en Taiwan Steel de la liga de Taiwan, volvió a disputar fútbol en aquel país durante la pandemia por coronavirus, y lo hizo a lo grande, con un golazo en el triunfo por 4-2 de su escuadra.

Al respecto, sostuvo en conversación con AS Chile que “estábamos bastante nerviosos y ansiosos, queríamos jugar, como en todo el mundo. Antes del partido todo fue más o menos normal, pero después de la entrada a la cancha ya no nos dejaron saludar a los del equipo contrario“.

En esa línea, aseguró que debido al Covid-19 “todo fue muy distinto, porque además de lo del público, no hubo cámaras. Por eso mismo, hoy la gente comenzó a comentar que estaban en desacuerdo con eso, ya que si no pueden ir al estadio, desean ver los partidos y los goles. La razón para que no haya transmisión es que solo dejan que haya 50 o 60 personas en un estadio y entre los planteles y los árbitros ya se completa ese número”.

Finalmente, tuvo palabras sobre la celebración que tuvo tras el gol. “Nosotros estábamos entrenando juntos hace semanas, así que no había temor. Sin embargo, algunos taiwaneses son más resguardados. Cuando hice el gol no me dieron la mano y me esquivaron, lo festejaron desde lejos. Con los extranjeros fue distinto, nos abrazamos como siempre”, cerró.