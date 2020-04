Diego Valencia: “Es difícil pasar tanto tiempo sin fútbol pero se puede resistir”

Universidad Católica ha mantenido las conferencias de prensa a través de videollamadas para conocer los comentarios de los jugadores con respecto a los entrenamientos y también a lo que está ocurriendo en Chile y el mundo por el coronavirus.

En esta oportunidad fue el joven delantero Diego Valencia quién se refirió a los entrenamientos en casa, a los cuales les dio una mirada bastante positiva, “creo que manteniendo esta rutina de entrenamientos puedo mejorar bastante, quizás pierda muchas cosas en cuanto a los trabajos con pelota, con compañeros, obviamente es distinto pero en cuanto a trabajo físico creo que puedo aprovechar este tiempo para hacer trabajo que en una semana cuando se juega cada siete días, es imposible hacerlos por temas de carga física”

De todas formas reconoció lo difícil que se hace estos días sin actividad futbolística: “Es difícil pasar tanto tiempo sin fútbol, sin ver partidos en vivo, sin estar entrenando día a día, obviamente para nosotros que lo hacemos siempre es difícil pero si se puede resistir. Somos conscientes que esto es una pandemia mundial y hay que saber resistir y lidiar con esto”.

Tal y como muchos jugadores y seguidores del fútbol, han aprovechado este tiempo para ver partidos más antiguos y el atacante no ha sido la excepción, además le llamó mucho la atención la capacidad de un delantero de la selección:“Siempre fui mucho de ver los partidos, no sólo de la selección sino que también de católica, me acuerdo cuando era muy chico y ahora veo cosas que antes no me percataba. Vi la final de católica el 2005, ahí yo tenía 5 años, entonces igual es distinto, las clasificatorias también, la calidad que tiene Chupete Suazo es impresionante, es muy admirable todo el trabajo que él hizo en las clasificatorias, fue un pilar fundamental en la selección”.

Reconoce que este tiempo de receso será perjudicial para todos los equipos, considerando que es la misma situación a nivel mundial, “Yo creo que todos los equipos son perjudicados, todos venimos con un ritmo y una preparación importante, no solamente nosotros sino que todos los equipos de todas las ligas se van a ver afectados y me imagino que empezar todo de nuevo obviamente va a generar un cambio y ese cambio va a ser para todos así que todos vamos a estar en la misma medida”

Finalmente, proyectó el regreso a las canchas, marcando claramente su preferencia hacia un tipo de torneo: “Personalmente mi opinión es que le deberíamos dar prioridad a que se jueguen las 34 fechas, si bien ya llevamos jugadas 8 fechas, creo que debemos mantener el mismo formato que todos sabíamos de un principio. Si partimos en junio quizás o hasta en agosto, se puede dar fácilmente que juguemos las 34 fechas, mientras se pueda yo creo que a eso es a lo que hay mayor prioridad, todos los partidos y las dos ruedas para que sea lo más justo posible”.