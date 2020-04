VIDEO | Matías Dituro sobre el receso por el coronavirus: “Seguramente esto nos afectará como al resto de los equipos”

Una nueva semana de trabajos desde el hogar cumplirá el plantel de Universidad Católica, la cuál vivirá ciertas modificaciones orientadas a la parte psicológica de los jugadores y cuerpo técnico del elenco precordillerano.

Una de las medidas será realizar reuniones a través de vídeo llamadas entre los jugadores y el cuerpo técnico, una situación que valoró el portero de la UC, Matías Dituro: “Yo creo que puede ser algo muy positivo poder conversar así de a grupos o todos juntos, con cámaras y viéndonos. después de ya tres semanas que con muchos compañeros no nos vemos, creo que vamos a poder sentir que estamos más cerca, que estamos más unidos. Entonces yo creo que en lo psicológico puede ser muy bueno para todo el equipo”.

“No es fácil todo lo que estamos pasando pero es lo mejor estar así asilados y yo creo que ahí está la voluntad y fuerza mental de cada uno para poder entrenar y estar preparados para que en el momento que nos toque afrontar los entrenamientos y los compromisos con el equipo”, agregó sobre la importancia del trabajo mental durante estos días.

Muchas son las proyecciones para saber cuando será el regreso del fútbol, en un torneo que lideraba el cuadro cruzado, según Dituro, este receso afectará a todos los equipos por igual: “Estamos todos en las mismas, a todos nos va a afectar, en todo el mundo. Seguramente esto nos afectará como al resto de los equipos de la liga chilena”.

El ex portero de Deportes Antofagasta también se refirió a las medidas económicas que se han tomado en los clubes, específicamente a lo anunciado por Ñublense: “No sé la realidad de este club, pero realmente me parece lamentable que se tengan que tomar medidas de este tipo. En cuanto a nosotros, tenemos la tranquilidad y el respaldo que nos brindó el club que se van a seguir pagando los contratos de la forma que están estipulados”.

Finalmente comentó como ha tenido que aplicar el ingenio para mantener los entrenamientos para un arquero: “Yo tengo una pared justo que me da en una parte del patio, donde tuve que arrancar un par de plantas, para que me quedara la pared limpia, para poder golpear y que la pelota venga con mayor violencia que la que me puede tirar mi señora”.