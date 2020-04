Jorge Garcés: “Antes no habían tantos entrenadores extranjeros, ahora vienen con fotos de Bielsa o Sampaoli y los contratan”

El entrenador de Fernández Vial, Jorge Garcés, en conversación con ADN Deportes, comentó cómo le ha afectado la cuarentena para evitar el contagio de Covid-19. Además, hizo un análisis con respecto a la Selección Chilena e hizo su propia oncena con los jugadores actuales.

¿Cómo le ha afectado toda esta situación producida por el coronavirus?

–Estamos con tremenda preocupación por lo que estamos viviendo en el mundo. La incertidumbre es lo que nos tiene un poquito agobiado por no saber cuánto durará esto y qué daños va a dejar, con todas las muertes, enfermedades y la epidemia que va a generar económicamente.

¿Cómo veía las dos primeras fechas de la Selección Chilena: Uruguay de Visita y Colombia de Local?

–Uruguay es una de las selecciones que está bien, yo le tenía mucho respeto a ese partido. Como chileno ojalá haber traído los tres puntos desde allá, pero como hombre de fútbol yo creo que no habríamos traído puntos, porque no habríamos contado con Aránguiz, Alexis, Vargas ni Castillo. Arriba no tenemos, solamente podemos contar a mi parecer con Edson Puch. Era complicado para ambas fechas.

No es el mejor momento de los referentes de La Roja ya que no son titulares indiscutidos ¿Qué le parece esto?

-En el fondo esta para puede que nos sirve para que se recuperen los lesionados y sumen minutos para que lleguen de la mejor manera a la Selección. No es fácil el tema de la delantera, si tú me pides que te diga tres, yo no los tengo. Quizás esto nos sirve para que se recuperen, además no estará Gary la primera fecha. Afortunadamente tenemos a Claudio Bravo, que aunque no juegue demuestra que es Claudio y que está dentro de los mejor arqueros de nuestra historia y es un gran capitán, que para mí lo sigue siendo.

A Reinaldo Rueda le ha pasado de todo, partidos suspendidos, poco rodaje, lesiones de jugadores y ahora esto ¿Qué piensa de eso?

–A Reinaldo Rueda lo que le ha pasado algo que es comparable con lo ocurrido con los dos últimos presidentes. Michelle Bachelet tuvo el gran terremoto y muchos dramas, con el presidente actual vino el estallido Social y ahora esto. Para Reinaldo no ha sido fácil conformar la selección que debe tener en mente.

Si usted tuviera que parar una alineación de Chile ¿Cuál sería?

–Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Oscar Opazo en defensa. Al medio colocaría a cuatro: José Pedro Fuenzalida, Charles Aránguiz, Erick Pulgar y más suelto Arturo Vidal. Arriba Edson Puch y Alexis Sánchez.

¿Por qué estaba tan seguro que La Roja no clasificaba al Mundial de Rusia?

-Yo estaba seguro porque no me convencía, no la veía sólida como en años anteriores. Veía una selección con muchas dudas, no veía liderazgo a través de su técnico, sin minimizar el trabajo de Pizzi, pareciera que fue una solución parche, nunca lo vi como el entrenador que necesitaba la Roja. Antes no venían muchos extranjeros, ahora vienen con una foto de Bielsa o Sampaoli y los contratan.

¿Cuál es su mejor recuerdo con La Roja?

–El mejor recuerdo fue cuando me designaron técnico de la Selección, recuerdo el momento y el llamado. Es un privilegio que no todo técnico tiene en su carrera y nadie te lo regala. Fue un orgullo dirigir a Marcelo Salas, David Pizarro, Jorge Vargas, Reinaldo Navia, etc. El compromiso era seguir para las clasificatorias de Alemania 2006, pero luego tuve un problema con el hijo de Reinaldo Sánchez, que no tenía idea de nada, se molestó conmigo porque me llamaron de Boca Juniors y estuve sentado con Mauricio Macri. De ocho técnicos quedábamos dos, para mí ero un orgullo.

¿Se vio con el buzo de Boca en la Bombonera?

-En un momento me sentí muy cerca de Boca, Mauricio Macri se tomó el tiempo de conocerme, fue una reunión muy amena. Yo le dije que tenían un patrimonio que le daría muchos dividendos, me preguntó quién era y le respondí Carlos Tévez y me dijo: ¿Cómo? Si ha jugado solo en dos partidos.

¿Cuál es el mejor jugador chileno y del medio local?

-Arturo Vidal y Claudio Bravo son los mejores jugadores chilenos de la actualidad. Acá en Chile me gusta la regularidad del Chapita y Edson Puch.

¿Un mensaje final sobre lo que está pasando en la actualidad?

-Esperemos que se supere, que vuelva luego la actividad, que sirva. Hoy es un maldito virus, mañana ojalá sea un bendito virus. Fui a una farmacia para comprar un remedio donde me salía 17 mil pesos, pero el que atendía me dijo que fuera a otra. Fui a una más chica y me salió 7 mil pesos. No sé cuando el Gobierno va a tomar cartas en el asunto, La gente se quiere aprovechar, quiere abusar, pero ya no puede ser. Basta que nos roben tanto.