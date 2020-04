Martín Palermo y su carrera como técnico: La madurez me la dio Unión Española

Martín Palermo se encuentra sin club cómo técnico tras su irregular paso por el Pachuca en el fútbol mexicano.

En conversación con InfoBae, el técnico aseguró que fue uno de los candidatos para asumir como entrenador de Boca Juniors, sin embargo confesó que veía lejana dicha opción por el cambio dirigencial lidiado por Juan Román Riquelme. “Nunca estuve entusiasmado. Ya sabía que tenía muy pocas chances de dirigir a Boca con este recambio dirigencial. Igual, como hago siempre, dejé que las cosas sucedan. Cuando me deba tocar, llegará. Sé que en algún momento voy a ser técnico de Boca”.

Además, recordó su paso por diversos clubes, pero especialmente por la Unión Española. “Argentina me dio la posibilidad de empezar a dirigir, a experimentar qué era ser entrenador de fútbol, pero me costó mucho sacarme el jugador. Esa madurez me la dio Unión Española. Ahí cambié algunas cosas y me terminé de consolidar. Y en México es donde definitivamente sentí que estaba desarrollando mis ideas como técnico del modo en el que yo quería”.

Palermo dirigió por casi tres temporadas al cuadro hispano, donde su mayor logro fue terminar segundo en el torneo de transición del año 2017.