Clubes de la ANFP evalúan complejo escenario económico tras suspensión del fútbol

Los clubes chilenos atraviesan complicados momentos económicos, pensando en suspensión del fútbol por el coronavirus.

En medio de la planificación que realiza la ANFP para ayudar a distintas instituciones (en la que evalúa un préstamo bancario de hasta un millón de dólares por club), los presidentes de instituciones analizaron la realidad financiera.

En diálogo con ADN Deportes, Luis Baquedano, gerente de Unión Española aseguró que siguen pensando alternativas que no afecten de gran manera a los trabajadores, además de expresar sus resquemores con el préstamo que pretende la ANFP. “Queremos más medidas con menos daños posibles. Debemos tener claridad con la decisiones que tomemos. Hay una línea de financiamiento que no sabemos si la vamos a usar. No sabemos las condiciones, tasas de pagos, interés. Está dentro de las posibilidades, hay bastante incertidumbre y esperemos tomar la decisión correcta”.

Leonardo Zúñiga, presidente de Deportes Melipilla aseguró que no quiere apelar a la reducción salarial de jugadores y trabajadores de la institución. “Va a depender mucho de lo que signifique adoptar medidas secundarias. Usar un seguro de cesantía, pero llegar al tema de la disminución de jornada/horario a jugadores son palabras mayores. No quiero llegar a esa etapa. No en nuestra actividad. Si me pongo a pensar en una pyme, creo que son medidas necesarias, pero no en nuestra actividad”.