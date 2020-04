Arquero de Alianza Lima recordó paso de Mario Salas en Perú: “Eran una máquina”

Leao Butrón, arquero de Alianza Lima conversó con Los Tenores sobre el nuevo desafío que tendrá Mario Salas en el nuevo equipo.

El portero conversó con ADN Deportes y aseguró que solo han podido conversar por videollamadas. “No tengo la suerte de conocerlo personalmente, más allá que lo enfrenté acá. Su trabajo puede hablar bastante de lo que ha hecho acá en Perú. Estamos trabajando hace dos semanas la parte física, pero el contacto directo con vídeo lo está haciendo individualmente con los jugadores. Algo muy corto, pero fue la presentación”.

Sobre cómo han lidiado en Lima con el coronavirus, el golero aseguró que es una compleja situación. “Sobre las restricciones, es que no hay movilidad después de las seis de la tarde, ha habido mucho detenido que ha hecho caso omiso a las autoridades. Me parece bien porque esto afectó a todos. Es una situación muy complicada, pero no es la única medida que debería realizarse”.

Por los rumores que vinculan a Gabriel Costa al cuadro peruano, Butrón llenó de elogios al atacante de Colo Colo. “El primer año le costó mucho, pero el segundo le fue bastante bien, pero no tan bien como le fue en Cristal. Su rendimiento ha sido ascendente. Es muy profesional, tenía mucha intensidad. A mi me parece que el fútbol chileno está un escalón encima del peruano. Yo apostaría que en cuestión de tiempo podrá adaptarse”.

De los recuerdos que tienen de Mario Salas en el fútbol peruano, el exarquero de la selección aseguró que fue muy duro de enfrentar. “Lo sufrimos mucho. El 2018 perdimos la final con Alianza, donde nos pasaron por encima. Ese año le ganamos solamente un partido a Cristal. Fueron una máquina, tenían mucha intensidad. Tenían dos valores descollantes, Costa y Herrera”.