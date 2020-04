Diego Buonanotte recordó su amistad con Alexis y le mandó mensaje a hinchas cruzados

Diego Buonanotte es uno de los jugadores más queridos de la actual plantilla de Universidad Católica por sus títulos con el cuadro precordillerano.

El argentino conversó con a través del Instagram Live del CDF y valoró todo el afecto que recibe por parte de los fanáticos cruzados. “Me pone feliz y me llena de orgullo, me motiva y me da energía para esforzarme y volver a jugar como antes, que entraba en casi todos los partidos. Hoy en la banca uno se bajones, pero ellos me dan la energía”.

De paso, recordó cuando le tocó compartir camarín con Alexis Sánchez en River Plate. “Con Alexis vivimos ese 2008 espectacular. Es un jugador extraordinario, pero reconozco que nunca imaginé que iba a llegar a donde llegó. Así que me alegra. Tenemos la misma edad y es un chico extraordinario. Nos llevamos bien, vivimos momentos muy lindos”

Sobre el actual momento mundial, el exQuilmes aseguró que la prioridad es la familia. “Hay que aprovechar de estar con la familia esperando que pase todo esto, que nadie lo esperaba”.