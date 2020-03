AUDIO | Mundialistas del 62′: ¿Cómo lidian con la cuarentena por coronavirus?

En medio del brote de coronavirus que ha afectado a gran parte del país, el equipo de ADN Deportes se puso en contacto con los jugadores de la selección chilena en el Mundial del 62.

Al ser adultos mayores, están en el grupo de riesgo por lo que implica la enfermedad. Todos están realizando cuarentena de preventiva.

Sergio Navarro, que conversó con Aldo Schiapaccase en “Los Tenores Puertas Adentro” aseguró que está agradecido por todo lo que le tocó vivir cómo futbolista. “Cuando me toque irme, me voy a ir feliz, cantando, gritando por lo que dios me dio de vida, me dio una vida maravillosa, quién puede tener mejor vivir que un jugador de fútbol, está jugando y le están pagando por jugar, que cosa más hermosa.

Braulio Musso confesó que en medio de la cuarentena, se entretiene en su hogar. “Estamos en cuarentena, estamos bien. No soy inquieto. Leo, me entretengo un rato, tiene que ser así. Sino nos vamos a otro lado. Disfrute bastante mi vida deportiva. Así que estoy muy contento”.

Leonel Sánchez aseguró que no se mueve ni por si acaso de su hogar. “No me muevo de mi casa. Todos en familia, salimos lo justo y necesario. Yo me quedo en la casa, viendo películas o jugando con los niños. Están bien preocupados de mí”.

Jorge Toro, quien lidia con leucemia, aseguró que el doctor le dijo que progresa de la mejor manera. “Estamos en cuarentena, encerrados en la casa. Yo con mi señora. Hice los exámenes hace poco, me los vio el médico y estoy bien. En ese sentido, la enfermedad está controlada. Salgo poquito, solo a regar el jardín”.

Humberto “Chita” Cruz confesó que se distrae viendo partidos antiguos. “Mientras menos salga mejor, mientras esté vivo, estamos bien. Me distraigo leyendo el diario y viendo las noticias. Veo partidos antiguos”.

Los otros jugadores que se encuentran en cuarentena de aquel mítico plantel son Adán Godoy, Manuel Astorga, Luis Eyzaguirre, Carlos Contreras y Carlos Campos.