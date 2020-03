Marín y descuento de sueldo en Unión Española: “Es aprovecharse un poquito más de la cuenta”

Luis Marín, secretario del Sindicato de futbolistas analizó la realidad de los clubes chilenos en medio de la cuarentena por el coronavirus.

El directivo del gremio conversó con Los Tenores y aseguró que han estado en contacto con todos los estamentos. “Estos días hemos tenido videoconferencias entre jugadores y divisiones. Todo ha sido bastante positivo, hemos tenido reuniones también con la ANFP. Hemos concluido un paso con todo los capitanes y están todos informados”.

El exarquero aseguró que la totalidad de clubes pagaron el mes de marzo. “Hemos tenido contacto con las tres divisiones. Hasta ahora han cumplido con normalidad en lo que respecta el mes de marzo. También con la ANFP donde hemos recibido la información que el canal (CDF) sigue pagando de mejor manera”.

Sobre el caso de Unión Española, explicó la situación que atraviesa el cuadro hispano. “Nos enteramos que de manera unilateral se le avisó a los jugadores que descontarán 5 días de sueldo en esta cuarentena, algo ilógico porque siguen recibiendo ingresos del canal”.

De paso, criticó duramente el descuento a los jugadores porque los clubes siguen dando órdenes de entrenamiento y siguen percibiendo los ingresos del CDF. “Estamos todos en cuarentena y es por resguardo de salud. Ellos permiten estar desde la casa porque no están haciendo las condiciones para hacer actividades deportivas. El descuento de cinco días, sin tener descuento de los ingresos del Canal del Fútbol es aprovecharse un poquito más de la cuenta. No veo razón alguna para tener descuento en remuneraciones cuando cada club está recibiendo el cheque de manera íntegra. Si no hay resguardo que justifique esos 5 días menos, la unidad de control financiero debiese inspeccionar y pasar a tribunal de honor”.

Consultado sobre si como gremio se arrepentían de haber suspendido el torneo de manera tan anticipada el año pasado, Marín aseguró que “Cuando fue toda esta crisis, todos recibieron sus sueldos, incluso más de lo que les correspondía. La primera B y segunda debieron haber terminado mucho antes que el campeonato. La primera A tuvo un descuento y ellos lo asumieron así. La gran mayoría recibió la remuneración que correspondía. En cuanto al manejo nuestro, los jugadores siempre quisieron jugar, pero las cosas no estaban para hacerlo. El imponerlo no era positivo, había que proteger la integridad de los jugadores”.