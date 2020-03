Benzema explota tras ser comparado con Giroud: “No podemos comparar un Fórmula 1 con un Kart”

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema fue preguntado sobre si el jugador del Chelsea, Olivier Giroud era mejor que él, y la respuesta fue tajante por parte del ariete galo.

“No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1. Funciona en Francia porque tiene a grandes jugadores como Griezmann y Mbappé. Él hace su trabajo. No sé si a todos les gusta su juego#, lanzó tajántemente .

Tras elo, Benzema tuvo palabras para Kylian Mbappé. En un verano que promete ser apasionante en la lucha por el jugador del PSG, se refirió a él como un jugador “Joven y fuerte”, y al que todavía le queda mucho de aprender, para añadir finalmente que le gusta su estilo de juego”, cerró.