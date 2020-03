Julio Cesar confesó que eliminar a Chile del Mundial 2014 fue el mejor momento de su carrera

Julio Cesar, exarquero del Inter de Milan y de la selección brasileña confesó sus mejores recuerdos en un cuestionario que le mandó la FIFA.

El golero recordó el partido donde vencieron a Chile por los octavos de final de Brasil 2014 y aseguró que es uno de los mejores momentos de su carrera. “Voy a escoger dos momentos que me marcaron. Uno fue cuando tuve la oportunidad de disputar la Copa en 2014 en Brasil, contra Chile. Recuerdo que jugué muy bien. El partido terminó en penales y esa es la hora en que el arquero puede ayudar al equipo”.

En dicho encuentro, el equipo de Jorge Sampaoli había logrado la igualdad hasta el tiempo extra, contando incluso con el palo de Mauricio Pinilla en el agregado, pero los locales terminaron avanzando de ronda.

